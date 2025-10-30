Наследники бежавших от нацистов евреев требуют вернуть им картину Ван Гога

Наследники еврейской супружеской пары, которая бежала из Мюнхена после прихода к власти нацистов, обвиняют Музей искусств "Метрополитен" в Нью-Йорке в том, что он приобрел, а потом продал принадлежавшую семье картину Винсента ван Гога "Сбор оливок", зная, что она была похищена нацистами. В музее отвечают, что не имели никакой информации о предыдущих владельцах произведения и его похищении, когда приобретали и продавали его. Наследники владельцев картины и музей в Афинах, где она сейчас выставлена, также не признают факт похищения.

Супруги Хедвиг и Фредерик Штерн приобрели картину "Сбор оливок" в 1935 году – всего за год до того, как им пришлось бежать из своего дома в Мюнхене из-за прихода к власти нацистов. Штерны эмигрировали в Калифорнию, но взять с собой картину Ван Гога власти Германии им не позволили, объявив ее "немецким культурным достоянием". Позже "доверенный управляющий", назначенный властями, продал картину и перевел средства на некий заблокированный счет, который впоследствии был конфискован нацистами.

Наследники Штернов утверждают, что за прошедшие десятителетия картина неоднократно переходила из рук в руки. В 1948 году она прибыла в Нью-Йорк и была приобретена Винсентом Астором, жена которого с 1964 по 1983 год входила в совет попечителей музея "Метрополитен". Позднее картина была продана музею, а он в свою очередь перепродал ее Базилу Гуландрису и его жене Элизе в 1972 году. В 1979 году супруги основали фонд, который управляет музеем в Афинах, где картина находится сейчас. При этом адвокаты истцов утверждают, что на протяжении всех этих лет наследники супругов Гуландрис скрывают информацию о деталях приобретения картины и то, что она когда-то принадлежала семье Штерн и была похищена. Истцы требуют вернуть им полотно и компенсировать понесенный ущерб. Это уже вторая попытка Штернов получить картину. В 2022 году они подавали аналогичный иск, но он был отклонен.

В музее "Метрополитен", который Штерны обвиняют в сокрытии факта похищения картины, отвечают, что ни на каком этапе – ни когда музей владел полотном, ни когда он его продавал – не было известно, что оно принадлежало семье Штерн и было похищено. При этом истцы утверждают, что в момент приобретения картины "Метрополитеном" куратором отдела европейской живописи там работал Теодор Руссо-младший, который также являлся одним из ведущих мировых экспертов по вопросам хищения нацистами произведений искусства.

"Руссо и руководство музея Мет знали или должны были знать, что картина, вероятно, была похищена нацистами", – говорится в судебных документах.