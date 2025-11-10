Британский комик Джон Клиз под давлением BDS отменил свои выступления в Израиле

Известный британский комик Джон Клиз отменил свои концерты в Тель-Авиве и Иерусалиме. Продюсерская фирма Алона Йорика заявила, что причиной отмены стали угрозы активистов движения BDS, призывающего к бойкоту Израиля.

На ноябрь были перенесены концерты, которые должны были состояться еще в июне.

Джон Клиз считается одним из крупнейших юмористов Великобритании. Один из основателей легендарной комедийной группы "Монти Пайтон", создавшей культовые скетчи и фильмы, включая "Монти Пайтон и Священный Грааль" и "Житие Брайана по Монти Пайтону". Он также известен как соавтор и исполнитель главной роли в сериале "Башни Фолти", считающимся одним из лучших британских комедийных сериалов. Клиз также снимался в фильмах "Рыбка по имени Ванда" и "Гарри Поттер и философский камень".