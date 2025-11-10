x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 23:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 23:23
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Британский комик Джон Клиз под давлением BDS отменил свои выступления в Израиле

время публикации: 10 ноября 2025 г., 22:47 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 22:47
Британский комик Джон Клиз под давлением BDS отменил свои выступления в Израиле
AP Photo /Amel Emric

Известный британский комик Джон Клиз отменил свои концерты в Тель-Авиве и Иерусалиме. Продюсерская фирма Алона Йорика заявила, что причиной отмены стали угрозы активистов движения BDS, призывающего к бойкоту Израиля.

На ноябрь были перенесены концерты, которые должны были состояться еще в июне.

Джон Клиз считается одним из крупнейших юмористов Великобритании. Один из основателей легендарной комедийной группы "Монти Пайтон", создавшей культовые скетчи и фильмы, включая "Монти Пайтон и Священный Грааль" и "Житие Брайана по Монти Пайтону". Он также известен как соавтор и исполнитель главной роли в сериале "Башни Фолти", считающимся одним из лучших британских комедийных сериалов. Клиз также снимался в фильмах "Рыбка по имени Ванда" и "Гарри Поттер и философский камень".

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 07 ноября 2025

Пропалестинские активисты в Париже попытались сорвать концерт Израильского филармонического оркестра
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 27 октября 2025

Radiohead дали большое интервью в преддверии концертов – в том числе об Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 сентября 2025

Radiohead объявили о первом гастрольном туре за семь лет. BDS призывает к бойкоту