Ноа Уайли, сыгравший доктора Робинавича в "Больнице Питт", удостоен звезды на Аллее славы

Актер Ноа Уайли получил звезду на Аллее славы в Голливуде. На церемонию он пришел вместе с женой Сарой и тремя детьми.

Награду актеру, сыгравшему в медицинской драме HBO "Больница Питт", присудила Торговая палата Голливуда.

Уайли, родившийся и выросший в Лос-Анджелесе, сказал, что Аллея славы всегда имела для него особое значение. "Я ходил по этой улице вверх и вниз, перепрыгивая через эти имена, и мечтал, – сказал он. – Стать частью этой истории – настоящее исполнение детской мечты. Сколько себя помню, я хотел быть частью этого мира. Я люблю его больше, чем могу выразить словами. Это все, чем я когда-либо хотел заниматься, и единственное место, где я когда-либо хотел быть. Для меня огромная честь получить эту награду, и я навсегда сохраню память об этом моменте".

Уайли было 23 года, когда он впервые появился на экране в роли доктора Джона Картера в сериале "Скорая помощь", где снимался вместе с Джорджем Клуни и Джулианной Маргулис. Он оставался в основном составе проекта 11 сезонов, до 2005 года. За эту работу актер получил пять номинаций на премию "Эмми", три номинации на "Золотой глобус" и четыре премии Гильдии киноактеров США.

Спустя двадцать лет Уайли вновь вернулся к жанру медицинской драмы, сыграв доктора Майкла "Робби" Робинавича в сериале "Больница Питт", где он также выступает исполнительным продюсером.