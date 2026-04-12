Сабрина Карпентер приняла арабский праздничный возглас за тирольское пение и вынуждена извиниться

Певица Сабрина Карпентер извинилась после эпизода на фестивале Coachella, где во время своего выступления приняла загруту – традиционный арабский праздничный возглас – за йодль. Инцидент произошел во время ее хедлайнерского сета в пятницу вечером и вызвал критику в соцсетях.

Во время выступления Карпентер отреагировала на выкрик из зала словами о том, что, как ей показалось, кто-то "йодлит", и добавила, что ей это не нравится. После того как выкрикнувшая загруту зрительница сказала, что это ее культура, певица продолжила реагировать с недоумением. Видео этого момента быстро разошлось в интернете и вызвало волну критики у пользователей соцсетей.

На следующий день Карпентер опубликовала извинение в сети X (бывший Twitter). Она написала, что не увидела зрительницу и не смогла ясно расслышать, а ее реакция была вызвана растерянностью и сарказмом, а не злым умыслом. Певица признала, что могла отреагировать лучше, и добавила, что теперь знает, что такое загрута.