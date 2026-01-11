Первый комикс про Супермена, похищенный у Николаса Кейджа, продан за 15 млн долларов

В США за 15 миллионов долларов был продан один из экземпляров издания Action Comics No 1, датируемого 1938 годом. В нем впервые появился Супермен. Издание считается основополагающим для определения жанра супергероев.

Сделка заключила нью-йоркская компания Metropolis Collectibles/Comic Connect, как продавец, так и покупатель предпочли остаться неизвестными, сообщает BBC. Добавим, что, насколько известно, сохранилось всего около 100 экземпляров различной степени сохранности.

Сумма стала рекордной при продаже комикса. Предыдущий рекорд был установлен в минувшем ноябре, когда Superman No 1 в идеальном состоянии был продан за 9,12 миллионов долларов. Отметим, что изначальная цена обоих изданий составляла 10 центов – около 2,25 долларов по сегодняшнему курсу.

Сохранность комикса Action Comics No 1 получила девять баллов по десятибалльной шкале. Однако на цену повлияла история экземпляра. Он принадлежал актеру Николасу Кейджу, который приобрел его в 1996 году за рекордные по тому времени 100000 долларов.

В 2000 году комикс был украден во время проходившей в доме звезды вечеринки. Обнаружили его на складе в Калифорнии только через 11 лет. Похищение привело к росту популярности – как это произошло и с похищенной век назад "Моной Лизой". Вскоре после того, как Кейджу вернули брошюру, он продал ее уже за 2,5 миллиона долларов.