Джоан Роулинг заявила, что потрясена и испытывает стыд после теракта в Манчестере

Автор "поттерианы" Джоан Роулинг заявила в социальной сети X (бывший Twitter), что "потрясена и испытывает чувство стыда" от того, что британские евреи больше не могут чувствовать себя в безопасности. Это стало ответом Роулинг на обсуждение теракта в синагоге в Манчестере, в результате которого два человека погибли и еще трое были тяжело ранены. Она также выразила возмущение тем, что спустя несколько часов после теракта в Манчестере прошла пропалестинская демонстрация. "Нужно быть больным, чтобы в день антисемитского теракта, в котором были убиты двое британских евреев, идти на вокзал и скандировать "От реки до моря", – заявила она. Подписчики поддержали Роулинг лайками и комментариями.

Теракт в Манчестере произошел утром 2 октября около Heaton Park Hebrew Congregation (Крампсолл, север Манчестера), когда прихожане синагоги собрались на молитву в Йом Кипур. В результате теракта погибли два человека – 53-летний Адриан Даулби и 66-летний Мелвин Кравиц. Один из них, предположительно, стал жертвой случайного выстрела полиции. Теракт совершил 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аш-Шами.