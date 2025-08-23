x
23 августа 2025

Мир

В Нидерландах двое израильских туристов подверглись антисемитскому нападению

Антисемитизм
Нидерланды
время публикации: 23 августа 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 16:06
В Нидерландах двое израильских туристов подверглись антисемитскому нападению
AP Photo/Peter Dejong

В Нидерландах двое израильских туристов, отдыхавших в парке водных развелечений "Аквамундо", филиале Center Parcs De Kempervennen, подверглись антисемитскому нападению, сообщает Jonet.nl.

По словам очевидцев, на израильтян напала группа арабов, также являвшихся посетителями парка. Туристы из Израиля получили травмы, они были доставлены в одну из больниц Эйндховена.

Ранее антиизраильские активисты выложили в сеть видео с израильскими гостями отеля De Eemhof, снятыми тайно. Активисты призвали выслеживать израильтян, отдыхающих в Нидерландах.

Израиль призывает правительство Нидерландов принять решительные меры для предотвращения нападений на израильтян на своей территории, выследить злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Во Франкфурте троих членов еврейской общины облили красной краской