Нога Эрез во время фестиваля в Калифорнии: "Мне очень грустно из-за того, что происходит дома"

Израильская певица Нога Эрез во время своего выступления на фестивале Coachella выразила благодарность поклонникам и поделилась переживаниями из-за ситуации на родине.

Артистка вышла на сцену Gobi в Калифорнии в субботу, где отыграла 45-минутный сет перед большой аудиторией. В ходе выступления Эрез сделала паузу, чтобы обратиться к происходящему в Израиле.

"Не каждый день выпадает возможность выступать на такой сцене. Я родом из очень сложной части мира, и то, что мы все здесь сейчас – это результат сил, о которых я даже не подозревала", – сказала она.

Певица призналась, что испытывает смешанные чувства: с одной стороны – благодарность за возможность выступать, с другой – боль из-за событий дома.

"Я очень благодарна быть здесь. Но в то же время мое сердце разбито из-за того, что происходит на родине и вокруг нее. Я люблю музыку и делаю это, чтобы объединять людей, чтобы незнакомцы чувствовали себя одной семьей", – добавила Эрез под аплодисменты зрителей.