Министерство образования Израиля включило "Фауду" в школьную программу

Сериалы "Фауда", "Штисель", "Флорентин", "В терапии", "Арабская работа" и другие станут частью обязательной школьной программы. Правда, нововведение коснется только старшеклассников, которые выбирают направление "Кино и коммуникация" в качестве специализации.

Министерство образования запускает новую учебную программу для старшеклассников, обучающихся по направлению "Кино и коммуникация". В рамках этой программы школьники будут изучать израильские фильмы и сериалы, в которых отражаются особенности израильского общества. Цель программы – показать ученикам, как фильмы и телешоу описывают и формируют израильскую идентичность, как они влияют на культуру и израильское общество.

Помимо сериалов, в программу вошли такие знаковые для Израиля фильмы как "Высота "Хальфон" не отвечает", "Чарли с половиной", "Дизенгоф 99", "Друзья Шломи", "Салах шабати" и другие знаковые для израильского кинематографа картины.

"Пришло время дать израильскому телевизионному производству достойное место в учебной программе, – цитирует Ynet руководителя направления "Кино и коммуникация" в Министерстве образования д-ра Ивану Ратнер. – Эти проекты рассказывают историю взросления израильского общества и тех изменений, которые оно претерпело за эти годы. Взгляд на персонажей, которые становятся центральными фигурами в сериалах, позволяет нам лучше понимать самих себя и тот невероятный путь, который мы прошли вместе".