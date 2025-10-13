Netflix, BBC и Disney предупредили: бойкот израильского кино незаконен

Все крупные кинокомпании, работающие в Великобритании, получили официальное письмо от группы "Британские адвокаты за Израиль" с предупреждением, что поддержка бойкота израильской киноиндустрии является нарушением Закона о равенстве. Предупреждения получили британские отделения стриминговых гигантов Netflix, Disney, Amazon Studios, Apple и Warner Bros. Discovery, а также местные компании, включая корпорацию BBC и компании Film4 и ITV. Кроме того, предупреждение получили также Британский институт кино, который отвечает за международный кинофестиваль в Лондоне, профсоюзы кинематографистов и актерские агентства.

Речь идет о бойкоте, который в сентябре 2025 года инициировала группа Film Workers for Palestine. В открытом обращении авторы бойкота заявляли, что обязуются на показывать фильмы и не участвовать в мероприятиях в Израиле, а также никак не сотрудничать с израильскими кинематографическими организациями, включая фестивали, кинотеатры, телевещателей и продюсерские компании, "которые замешаны в геноциде и апартеиде против палестинского народа". Призыв к бойкоту поддержали около четырех тысяч кинематографистов, включая Тильду Суинтон, Оливию Колман, Хавьера Бардема. К списку бойкотирующих присоеденинились также Гаэль Гарсиа Берналь, Джош О"Коннор, Сьюзан Сарандон, Йоргос Лантимос, Ксавье Долан, Мелисса Баррера и другие актеры и режиссеры.

Спустя месяц все крупные актерские агентства, кинокомпании и стриминговые платформы Великобритании получили предупреждение о том, что участие в бойкоте может повлечь за собой юридические и финансовые последствия, поскольку нарушает Законо о равенстве, принятый в Великобритании. Закон о равенстве – один из ключевых законодательных актов Великобритании, целью которого является защита от расизма и дискриминации. "Если британская теле- и киноиндустрия будут содействовать действиям, противоречащим этому закону, сами организации становятся нарушителями, – говорится в письме, которое попало в распоряжение издания Variety. – Это также создаёт опасный прецедент: фактически бойкот поощряет исключение людей и/или организаций исключительно на основании их национальности, этнической принадлежности и/или религии".

В письме также утверждается, что попытка "селективного применения – освобождение некоторых институтов в зависимости от этнической принадлежности или религии их членов – убедительно свидетельствует о том, что действие бойкота основано не только на национальности, но также на религии и этнической принадлежности". Напомним, что Film Workers for Palestine заявляли, что бойкот не будет распространяться на палестинцев, которые являются гражданами Израиля.

Авторы предупреждения также утверждают, что "Закон о равенстве" защищает и организации, и частных лиц, а компании, представители которых участвуют в его нарушении, могут быть привлечены к ответственности. Таким образом к ответственности также могут быть привлечены актёры, продюсеры, агенты, менеджеры, продакшн-компании, продюсеры и "любой другой, кто распоряжается, вызывает, побуждает либо помогает реализовать бойкот – например, убеждая дистрибьютора не работать с израильскими площадками или советуя коллеге настаивать на включении в договор пункта о бойкоте".