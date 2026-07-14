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Культура

Ирландский музыкальный фестиваль запретил посещение действующим и бывшим военнослужащим ЦАХАЛа

Израиль
Бойкот
Ирландия
время публикации: 14 июля 2026 г., 12:34 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 12:34
Ирландский музыкальный фестиваль запретил посещение действующим и бывшим военнослужащим ЦАХАЛа
AP Photo/Francisco Seco

Ирландский фестиваль музыки, искусства и здорового образа жизни Rewild запретил посещение мероприятия действующим и бывшим военнослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после волны критики в социальных сетях, вызванной ожидаемым приездом бывшего израильского военнослужащего Йонатана Пригожина.

Однодневный фестиваль, который проходит неподалеку от ущелья Гэп-оф-Данлоу в графстве Керри, сообщил об этом на своей странице в социальной сети Instagram незадолго до начала мероприятия. Организаторы сообщили, что узнали о намерении бывшего военнослужащего, которого они называют "Израильскими оккупационными силами" (IOF), посетить фестиваль в качестве обычного гостя.

"Rewild выражает солидарность с палестинским народом и стремится создавать безопасное, гостеприимное и инклюзивное пространство для нашего сообщества. В соответствии с этими ценностями действующие и бывшие военнослужащие IOF не приветствуются на фестивале и не будут допущены к участию", – говорится в заявлении.

Решение было принято после того, как активисты призвали артистов и участников отказаться от участия в фестивале, если организаторы не запретят вход "любым действующим или бывшим солдатам IOF". После этого несколько артистов действительно отменили свои выступления.

По данным ирландского издания Aontacht Media/a> ранее в переписке организаторов в WhatsApp присутствие Пригожина первоначально защищали. В частности, один из организаторов якобы написал: "Да, он желанный гость", а другому посетителю ответили: "Если вам это некомфортно, вы можете не приходить". Позднее позиция фестиваля была изменена.

Кампания против антисемитизма (Campaign Against Antisemitism) резко раскритиковала новую политику фестиваля. Представитель организации заявил, что Rewild, называющий себя "пространством, где все могут собраться вместе", фактически исключает израильтян, выполнивших обязательную военную службу. По его словам, "это больше похоже на ксенофобию, замаскированную под прогрессивные ценности".

Главный раввин Ирландии Йони Видер также осудил решение организаторов. Он заявил, что использование термина "IOF" отражает идеологическую позицию фестиваля, а происходящее является частью более широкой тенденции. По его словам, в последние годы многие евреи в Ирландии ощущают, что их место в обществе становится зависимым от отсутствия каких-либо связей с Израилем.

В качестве примеров он привел попытки переименовать парк Герцога в Дублине, протесты против еврейских памятных мероприятий, а также случаи словесных оскорблений и физического насилия в отношении людей, говорящих на иврите.

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