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Культура

Имя Трампа убрали с фасада Центра Кеннеди по решению суда

Дональд Трамп
Искусство
время публикации: 14 июня 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 10:35
Имя Трампа убрали с фасада Центра Кеннеди по решению суда
AP Photo/Cliff Owen

Рабочие демонтировали имя президента США Дональда Трампа с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне после того, как федеральный суд признал решение о переименовании учреждения незаконным.

Демонтаж букв с фасада начался ранним утром в субботу. Работы проводились за специальными защитными экранами, а к полудню имя Трампа было полностью удалено со здания.

Ранее федеральный судья Кристофер Купер постановил, что руководство Центра Кеннеди обязано убрать имя президента не только с фасада, но и с официального сайта и других материалов учреждения. Суд дал на исполнение решения две недели.

Суд пришел к выводу, что совет попечителей Центра Кеннеди, назначенный Трампом, нарушил федеральный закон 1964 года, который закрепляет официальное название учреждения – "Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди" – и не позволяет добавлять к нему другие имена.

На фоне демонтажа имени Трампа возле Центра Кеннеди собрались сторонники решения суда. По сообщениям американских СМИ, люди аплодировали и скандировали: "Уберите это".

Иск против переименования подала конгрессвумен от штата Огайо Джойс Битти. После удаления имени Трампа она назвала решение суда победой принципа верховенства права.

"Сегодняшняя победа – это начало возвращения Центра Кеннеди американскому народу", – заявила Битти.

Суд также заблокировал планы администрации Трампа по закрытию Центра Кеннеди на двухлетнюю реконструкцию. Президент ранее заявлял, что учреждение должно прекратить работу с 4 июля 2026 года для проведения "полной перестройки".

Сам Трамп резко раскритиковал решение суда, заявив, что здание находится в неудовлетворительном состоянии и представляет угрозу для безопасности посетителей. После вынесения решения он также предложил передать дальнейшую судьбу учреждения на рассмотрение Конгресса.

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