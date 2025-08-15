Фильм про 7 октября вернули на фестиваль Торонто с извинениями "за проблемы в коммуникации"

Руководство Международного кинофестиваля в Торонто под давлением критики приняло решение вернуть в программу показ фильма "Дорога между нами: окончательное спасение" канадского режиссера Барри Эйверича.

Неделя в кино: казус Торонто и мрачный дебют автора клипов Ноа Кирел

Фильм "Дорога между нами" рассказывает известную в Израиле историю полковника в отставке Ноама Тибона, сын которого 7 октября 2023 года сообщил отцу об атаке террористов. Схватив пистолет, Тибон поехал на север спасать семью сына, но по дороге вынужден был останавливаться, чтобы вывезти в безопасное место встречавшихся ему на пути пострадавших. К семье сына Тибону удалось пробиться лишь спустя восемь часов. К счастью, Амир с женой и детьми пережили нападение, их удалось спасти.

В опубликованном письме говорится, что организаторы кинофестиваля "услышали боль и разочарование, выраженные общественностью, и после совместной работы по поиску решения рады сообщить, что фильм "Дорога между нами: Окончательное спасение" войдет в официальную программу кинофестиваля этого года".

Организаторы также приносят извинения по поводу "нечеткого изложения возникших проблем, которое привело к проблемам в коммуникации".

Напомним, что два дня назад было объявлено, что фильм снят с программы кинофестиваля из-за проблем с авторским правом по поводу кадров из нательных камер террористов ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября 2023 года.