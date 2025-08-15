x
15 августа 2025
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 08:16
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Фильм про 7 октября вернули на фестиваль Торонто с извинениями "за проблемы в коммуникации"

Кинофестиваль
Канада
Война с ХАМАСом
Отчеты 7/10
время публикации: 15 августа 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 08:12
Фильм про 7 октября вернули на фестиваль Торонто с извинениями "за проблемы в коммуникации"
AP

Руководство Международного кинофестиваля в Торонто под давлением критики приняло решение вернуть в программу показ фильма "Дорога между нами: окончательное спасение" канадского режиссера Барри Эйверича.

Неделя в кино: казус Торонто и мрачный дебют автора клипов Ноа Кирел

Фильм "Дорога между нами" рассказывает известную в Израиле историю полковника в отставке Ноама Тибона, сын которого 7 октября 2023 года сообщил отцу об атаке террористов. Схватив пистолет, Тибон поехал на север спасать семью сына, но по дороге вынужден был останавливаться, чтобы вывезти в безопасное место встречавшихся ему на пути пострадавших. К семье сына Тибону удалось пробиться лишь спустя восемь часов. К счастью, Амир с женой и детьми пережили нападение, их удалось спасти.

В опубликованном письме говорится, что организаторы кинофестиваля "услышали боль и разочарование, выраженные общественностью, и после совместной работы по поиску решения рады сообщить, что фильм "Дорога между нами: Окончательное спасение" войдет в официальную программу кинофестиваля этого года".

Организаторы также приносят извинения по поводу "нечеткого изложения возникших проблем, которое привело к проблемам в коммуникации".

Напомним, что два дня назад было объявлено, что фильм снят с программы кинофестиваля из-за проблем с авторским правом по поводу кадров из нательных камер террористов ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября 2023 года.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 августа 2025

Директор кинофестиваля в Торонто о скандале вокруг фильма про 7/10: "Обвинения в цензуре – ложь"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 13 августа 2025

Фестиваль в Торонто отклонил фильм про 7 октября: "Нет разрешения использования кадров ХАМАСа"