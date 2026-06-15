Режиссер обвинил покойного Вэла Килмера в домогательствах и неподобающем поведении на съемках

Спустя год после смерти голливудского актера Вэла Килмера режиссер Адам Маркус выступил с резкими обвинениями в его адрес, заявив, что работа со звездой фильма "Москва-ноль" в 2008 году превратилась для съемочной группы в "настоящий ад".

В интервью Daily Mail Маркус рассказал, что Килмер якобы регулярно опаздывал на съемки, появлялся на площадке в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял коллег и допускал неподобающее поведение по отношению к женщинам.

Режиссер также подтвердил ранее опубликованное и впоследствии удаленное сообщение в Facebook, в котором назвал актера "худшим человеком, которого когда-либо встречал".

По словам Маркуса, уже в первый съемочный день Килмер прибыл на площадку с трехчасовым опозданием и был настолько пьян, что съемочной группе пришлось вызывать "Скорую помощь".

Режиссер утверждает, что позже актер извинился за свое поведение, однако вскоре вновь начал создавать проблемы на площадке. Среди прочего Маркус рассказал об инциденте, во время которого Килмер якобы ударил его ногой в пах, а также об использовании оскорбительных выражений и конфликтах с сотрудниками съемочной группы.

Особенно серьезными стали обвинения в сексуальных домогательствах. Маркус заявил, что актер позволял себе неприемлемое поведение в отношении нескольких женщин, работавших над фильмом, включая его супругу.

Кроме того, режиссер утверждает, что неоднократно пытался привлечь внимание продюсеров к происходящему, однако его жалобы остались без реакции.

Вэл Килмер умер в 2025 году в возрасте 65 лет. Актер считался одной из главных звезд Голливуда 1980-х и 1990-х годов благодаря ролям в фильмах "Лучший стрелок", "Дорз", "Бэтмен навсегда", "Схватка" и ряде других крупных проектов.

На данный момент семья Килмера и его представители публично не комментировали заявления Маркуса, а независимых подтверждений озвученным обвинениям нет.