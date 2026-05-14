"Евровидение-2026": шведская финалистка потеряла голос

Незадолго до финала музыкального конкурса "Евровидение-2026" представительница Швеции Фелисия, вышедшая в финал с песней My System, потеряла голос и по рекомендации специалистов временно прекратила все интервью.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, после выступления в первом полуфинале в Вене команда певицы отменила ее интервью, чтобы она не напрягала голос. В команде подчеркивают, что Фелисия не больна; проблемы связывают с нагрузкой последних дней, сухим воздухом в зале, длительными репетициями, выступлением и разговорами. Сама певица заявила, что соблюдает режим молчания, отдыхает и пьет воду, и выразила уверенность, что к финалу голос выдержит.

Фелиция представляет Швецию с песней "My System".