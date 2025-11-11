Галь Гадот объявлена лауреатом "еврейского нобеля" – премии "Генезис" 2026 года

11 ноября Фонд премии "Генезис" (GPF) объявил, что израильская актриса и продюсер Галь Гадот удостоена звания лауреата премии "Генезис" 2026 года, которая была названа TIME Magazine "еврейским Нобелем".

Ежегодная премия в размере 1 миллиона долларов отмечает выдающиеся достижения отдельных людей, их значительное влияние в своей профессиональной сфере, а также преданность еврейским ценностям. В числе пятнадцати предыдущих лауреатов премии такие знаменитые люди, как судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, бывший мэр Нью-Йорка и филантроп Майкл Блумберг, правозащитник и бывший советский диссидент Натан Щаранский, председатель и генеральный директор фармакологической компании Pfizer Альберт Бурла, певица и актриса Барбра Стрейзанд, основатель Альянса против ненависти "Blue Square" и владелец команды "New England Patriots" Роберт Крафт, а также режиссер Стивен Спилберг.

Лауреатом 2025 года стал президент Аргентины Хавьер Милей, отмеченный за свою поддержку Государства Израиль в один из самых сложных периодов в истории еврейского народа. Под руководством Милея Аргентина изменила свою многолетнюю антиизраильскую позицию при голосовании в ООН, признала ХАМАС и "Хизбаллу" террористическими организациями и объявила о планах перенести свое израильское посольство в Иерусалим.

"Для меня большая честь получить премию "Генезис" и оказаться среди выдающихся лауреатов, которые получили эту премию до меня, – отметила Галь Гадот. – Я горжусь тем, что я еврейка и израильтянка. Я люблю свою страну и посвящаю эту награду организациям, которые помогут Израилю восстановиться, а также тем невероятным людям, которые стоят на передовой этой миссии. Израиль пережил невообразимую боль. Теперь мы должны начать путь к восстановлению – исцеляя сердца, семьи и общины".

"Приверженность Галь Гадот к общечеловеческим моральным принципам и её преданность Израилю вдохновляют миллионы людей", – отметил сооснователь и председатель Фонда "Премия Генезис" Стэн Половец. – Эта награда отмечает её смелость, нравственную стойкость и решительную защиту Израиля, её борьбу за освобождение заложников, сострадание к жертвам террора и к невинным пострадавшим в этой ужасной войне, развязанной ХАМАС. Её решение перенаправить полученную награду на восстановление страны воплощает саму миссию премии – праздновать достижения и превращать их в силу добра".

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года Галь Гадот стала одной из первых мировых знаменитостей, открыто осудивших варварские действия террористов и выступивших в защиту Израиля. Используя свою международную платформу, она требовала освобождения заложников и одновременно выражала сочувствие мирным жителям Газы, пострадавшим от войны. Гадот организовала закрытые показы документальных кадров нападений 7 октября для лидеров Голливуда – смелый поступок в то время, когда лишь немногие голливудские звезды решались публично поддержать Израиль.

Галь Гадот 40 лет. Она родилась в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала для рекламных кампаний крупных израильских фирм. Свою первую кинороль Галь сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Среди работ Галь Гадот в кино: роль Чудо-женщины в одноименном фильме 2017 года, "Смерть на Ниле", "Чудо-женщина 1984", "Лига справедливости", "Три девятки", "Преступник", франшиза "Форсаж" и "Белоснежка". Актриса не раз подвергалась нападкам за свою произраильскую позицию, особенно после 7 октября 2023 года. Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса. Неоднократно была в числе ведущих церемонии вручения премий "Оскар". 18 марта 2025 года на Аллее славы в Голливуде прошла торжественная церемония открытия 2804-й звезды в честь Галь Гадот. Замужем за бизнесменом Яроном Версано. У них растут четыре дочери.