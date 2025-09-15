x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 14:27
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Эден Голан выпустила первую песню на иврите

Музыканты
время публикации: 15 сентября 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 13:06
Эден Голан выпустила первую песню на иврите
AP Photo/Pamela Smith

Израильская певица Эден Голан, представлявшая страну на "Евровидении" в 2024 году, 15 сентября опубликовала новую песню – первую в ее дискографии, полностью спетую на иврите. Соавторами артистки выступили Долев Рам, Итай Португали, Имри Ханох и Натив Бен Илан – композиторы и продюсеры, ответственные и за мелодию, и за текст новинки. Впрочем, в сочинении музыки приняла участие и сама Эден Голан.

Песня получила название "סקסית" ("Сексуальная") и открывает новую страницу в творчестве Голан не только с точки зрения языка, но и в том, что касается музыкального стиля. Если популярность певице принесли прежде всего прочувствованные баллады – такие, как "Hurricane", звучавшая на сцене "Евровидение", – то это скоростной клубный трек с электронным ритмом, в одном из куплетов которого Эден Голан даже читает рэп.

Режиссером видеоклипа на песню "סקסית" выступил Итамар Лидер Шири.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 09 апреля 2025

Эден Голан выпустила песню "Wait for You" – первый сингл с предстоящего альбома
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 марта 2025

Эден Голан выпустила песню, которая уступила "Hurricane" в отборе на "Евровидение"