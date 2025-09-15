Эден Голан выпустила первую песню на иврите

Израильская певица Эден Голан, представлявшая страну на "Евровидении" в 2024 году, 15 сентября опубликовала новую песню – первую в ее дискографии, полностью спетую на иврите. Соавторами артистки выступили Долев Рам, Итай Португали, Имри Ханох и Натив Бен Илан – композиторы и продюсеры, ответственные и за мелодию, и за текст новинки. Впрочем, в сочинении музыки приняла участие и сама Эден Голан.

Песня получила название "סקסית" ("Сексуальная") и открывает новую страницу в творчестве Голан не только с точки зрения языка, но и в том, что касается музыкального стиля. Если популярность певице принесли прежде всего прочувствованные баллады – такие, как "Hurricane", звучавшая на сцене "Евровидение", – то это скоростной клубный трек с электронным ритмом, в одном из куплетов которого Эден Голан даже читает рэп.

Режиссером видеоклипа на песню "סקסית" выступил Итамар Лидер Шири.