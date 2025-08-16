Международный конкурс арфистов в Иерусалиме отменен из-за войны

Международный конкурс арфистов, который должен был состояться в Иерусалиме в декабре этого года, был отменен, поскольку на него зарегистрировались всего два музыканта, в то время как в предыдущем конкурсе участвовали 68. Организаторы перенесли его еще на два года, предполагая, что к тому времени война может закончиться, сообщает Ynet.

Международный конкурс арфистов, первый в своем роде в мире, был основан в 1959 году Давидом Бен-Гурионом в рамках празднования десятилетия государства. Исполнителю, занявшему первое место в разные годы, была практически гарантирована международная карьера.

Кроме того, уже в августе должен был состояться израильский конкурс арфистов. Жюри должна была возглавить итальянка Клаудия Лучия Ламанна, занявшая первое место на последнем международном конкурсе. Ламанна должна была прилететь в Израиль при содействии посольства Италии, и организаторы конкурса уже заказали для нее билеты на самолет. Однако из-за международного давления арфистка объявила об отмене своего приезда.

Ранее Ламанна подверглась критике за то, что включила в свое выступление произведение израильского композитора.

Председатель Международного конкурса арфистов, бывший член Кнессета Колет Авиталь, заявила: "Печально, что Израиль и израильское искусство становятся прокаженными – израильская общественность должна понять, какую цену мы платим".