Программа Берлинале: фильмы о войне в Украине, правых радикалах в Европе и палестинке в Бейруте

Берлинский международный кинофестиваль, который стартует 12 февраля объявил список участников программы "Панорама". В эту программу входят документальные и художественные картины режиссеров из разных стран, которые не попали в конкурс, но имеют, с точки зрения отборщиков фестиваля, высокую художественную и социальную значимость.

Среди двенадцати первых участников – лента французской постановщицы ливанского происхождения Даниэль Арбид "Побеждают только мятежники" ("Only Rebels Win"), снятая в копродукции Франции, Катара и Ливана. Главные герои картины – молодой суданец и палестинка, между которыми, несмотря на разницу в возрасте, возникает связь. Действие фильма происходит в Бейруте. Арбид не в первый раз принимает участие в международных кинофестивалях. В 2020 году ее картина "Обыкновенная страсть" была представлена на Каннском кинофестивале, после чего приняла участие в множестве киносмотров по всему миру.

Еще одна лента в программе фестиваля – картина немецкого режиссера иранского происхождения Фараза Шариата "Правосудие". "После расистского нападения государственный прокурор Сё Ким доводит собственное дело до суда, сталкиваясь лицом к лицу и с преступниками, и с системой правосудия, которая закрывает глаза на правый экстремизм", – описывает картину официальный пресс-релиз. Фараз Шариат – молодой режиссер, фильмы которого посвящены проблемам гей-сообщества и проблемам мигрантов и расизма.

И, наконец, картина, которая станет еще одним напоминанием европейскому зрителю о войне в Украине. Французская документальная лента "Русская зима" австрийского режиссера Патрика Шиа о беженцах из Украины, которые так и не стали своими в европейский странах, куда им пришлось бежать от военных действий. Шиа известен фильмами "Ночные братья" о мужчинах-проститутах из Болгарии и "Монстр в джунглях", который участвовал в программе Берлинале "Панорама" в 2023 году.