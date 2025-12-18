Massive Attack и еще 600 музыкантов призывают Live Nation отказаться от сотрудничества с Израилем

Более 600 артистов и работников музыкальной индустрии подписали открытое письмо с призывом к Live Nation Entertainment прекратить работу с израильской дочерней компанией Live Nation Israel и пересмотреть корпоративную политику в сфере программирования и партнёрств. Инициатором обращения выступила группа Musicians For Palestine. Среди подписавших письмо Брайан Эно, Massive Attack, Дэн Снейт (Карибу), Николас Джаар и другие представители индустрии.

"Мы отказываемся хранить молчание, когда государство апартеида Израиль продолжает свое геноцидальное подавление исконного палестинского народа, – говорится в письме. – Мы выражаем твердую солидарность с палестинцами в их борьбе за свободу, равенство и справедливость, и настаиваем на значимых действиях, чтобы привлечь нарушителей справедливости к ответу".

Авторы письма заявляют, что, несмотря на прекращение огня, "израильская армия продолжает осаждать, морить голодом и убивать палестинцев в Газе". Авторы письма утверждают, что своим присутствием в Израиле Live Nation "прославляет геноцидальную армию Израиля, которая убила более 70 тысяч палестинцев в Газе".

В заявлении Musicians For Palestine говорится, что авторы письма требуют от Live Nation "отказаться от Live Nation Israel", а также принять меры, которые, по их мнению, должны гарантировать, что деятельность компании "не будет соучаствовать в угнетении где бы то ни было" и будет соответствовать рекомендациям палестинского гражданского общества. Отдельно обращение адресовано площадкам и фестивалям, связанным с Live Nation, – их просят поддержать озвученные требования.

Live Nation Entertainment, Inc. – международная компания в сфере индустрии развлечений и живых мероприятий. Компания занимается организацией и продвижением концертов и туров, управляет продажей билетов на мероприятия, владеет и управляет концертными площадками по всему миру, а также занимается продюсированием музыкантов по всему миру.

Поводом для письма стала также опубликованная 9 декабря позиция организации Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI), связанной с движением BDS. В ней содержится призыв к Live Nation отказаться от израильского подразделения и внедрить "этические правила" по всей структуре, а аудиторию и артистов просят усиливать давление на Израиль через фестивали и площадки компании.