Film Workers for Palestine: "Бойкот израильского кино продолжится"

Группа Film Workers for Palestine не планирует отменять бойкот израильской киноиндустрии, объявленный в начале сентября 2025 года. По словам организатора группы, "геноцид продолжается, поскольку Израиль систематически разрушал необходимые условия для поддержания жизни. Больницы, базовые службы, системы очистки воды и производство продуктов питания были полностью разрушены, что означает: геноцид не закончится с объявлением перемирия, и это перемирие не приносит ни справедливости, ни ответственности". По его словам, бойкот перестанет быть актуальным только когда закончится "незаконная израильская оккупация и апартеид в Палестине", и будут восстановлены "необходимые условия для поддержания жизни, как того требует международное право".

Представитель Film Workers for Palestine также заявил, британские органы регуляции проводят проверки в отношении группы "Британские адвокаты за Израиль", которые отправили ведущим британских киноассоциациям и компаниям письмо о том, что бойкот нарушает британский Закон о равенстве. По его словам, проверка проводится в связи с неоднократной рассылкой писем с правовыми угрозами, якобы направленными на подавление свободы слова.

"Нас воодушевляет, что более 5 000 работников кино подписали призыв отказываться от сотрудничества с израильскими киноинститутами, причастными к "отбеливанию" и оправданию геноцида и апартеида Израиля в отношении палестинцев, – цитирует представителя Film Workers for Palestine The Hollywood Reporter. – На нас не производит впечатления отчаянная попытка произраильской лоббистской группы "Британские адвокаты за Израиль" ограничить свободу выражения подписавших петицию своим жалким письмом".

Напомним, впервые о бойкоте израильской киноиндустрии, инициированной группой Film Workers for Palestine стало известно в начале сентября, когда открытую петицию подписали Тильда Суинтон, Оливия Колман, Гаэль Гарсиа Берналь, Джош О'Коннор, Сьюзан Сарандон, Йоргос Лантимос, Ксавье Долан, Мелисса Баррера и другие актеры и режиссеры. Всего к этому моменту было собрано около 5 тысяч подписей. Против петиции выступили Майм Бялик, Дебора Мессинг, Лив Шрайбер и еще почти полторы тысячи кинематографистов. В израильской киноиндустрии на бойкот ответили осуждением, сославшись на то, что именно израильский кинематограф был и остается носителем либерализма и плюрализма. Позже группа "Британские адвокаты за Израиль" направила предупреждения всем крупным кинокомпаниям, работающим на территории Великобритании, включая BBC, Netflix, Disney и другие.