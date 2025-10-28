Кинофестиваль в Амстердаме отказал израильтянам: "Соучастники геноцида"

Международный фестиваль документального кино в Амстердаме отказал в участии израильским кинематографистам. Среди получивших отказ – представители корпорации общественного вещания "Кан", фестиваля Docaviv и CoPro и израильского кинорынка "CoPro Market".

По информации Variety, организаторы фестиваля отказали в аккредитации израильским представителям, сославшись на то, что те получают финансирование из госбюджета Израиля", а значит, являются "соучастниками геноцида". Таким образом фестиваль присоединился к бойкоту израильской киноиндустрии, который инициировала группа Film Workers for Palestine. Ранее организация заявила, что, несмотря на соглашение о прекращение огня в Газе, бойкот не будет отозван "до окончания оккупации и апартеида".

Директор фестиваля Изабелла Арта Фернандес заявила, что "в этом году аккредитации не были выданы организациям из Израиля, получающим государственную поддержку, но решение будет пересмотрено в следующем году". По её словам, отборщики фестиваля рассматривают каждую заявку от участников индивидуально и принимают решения в зависимости от обстоятельств. "Если проект имеет прямые связи с правительствами, участвующими в серьёзных нарушениях прав человека – например, через прямое государственное финансирование – он, как правило, не отбирается", – говорит Фернандес. По ее словам, в прошлом подобным санциям подверглись кинематографисты из Ирана, России и других стран.

Директор фестиваля Docaviv Михаль Вайц заявила в интервью журналу Variety, что все израильские участники получили письмо с отказом. Но лично ей фестиваль предложил приехать на смотр в качестве независимого участника, не представляющего организацию. Вайц отказалась, "чтобы не создавать прецедент". "Даже если 25% нашего бюджета поступают из государственных источников, мы показываем фильмы, крайне критичные по отношению к правительству, против войны и против оккупации, ведь наша цель – строить мосты между палестинцами и израильтянами", – заявила она. Она также добавила, что израильским кинематографистам все сложнее найти партнеров для совместного производства фильмов из-за расширяющегося бойкота.