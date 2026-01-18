Финальные эпизоды культового израильского сериала покажут в кинотеатрах

Два заключительных эпизода пятого сезона популярного сериала "Крамель" образовательного канала "Кан Хинухит" покажут в кинотеатрах – до телепремьеры и до выхода на стриминговой платформе "Кан". Премьера состоится во время школьных каникул праздника Песах, с 26 по 28 марта, стоимость билета – 10 шекелей.

Сериал основан на одноимённой серии книг писательницы Меиры Барнеа-Гольдберг и получил 11 премий Израильской академии кино и телевидения, включая награду за лучший детский драматический сериал в 2022-2024 годах. В корпорации "Кан" сообщают, сериал собрал более 160 миллионов просмотров. Ранее авторы шоу объявили, что пятый сезон проекта будет последним.

Сериал впервые вышел на экраны в 2022 году. Режиссер шоу – Рой Сегев.