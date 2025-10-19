В Польше отменили выступление лауреата Нобелевской премии за поддержку Израиля

Выступление писательницы и лауреата Нобелевской премии Герты Мюллер на фестивале "Gra z Kantorem" в Кракове 17 октября 2025 года отменили из-за давления пропалестинских групп на организаторов. Мюллер заявила, что отмена выступления – "атака на свободу слова. Организаторы заявляют, что целью отмены был комфорт гостьи.

Герта Мюллер – немецкая писательница, поэтесса и эссеистка румынского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года. Ее выступление было запланировано в рамках фестиваля "Gra z Kantorem", организованного при поддержке Румынского института культуры в Варшаве.

Однако встреча так и не состоялась под давлением пропалестинских групп, которых возмутило открытое письмо Мюллер в защиту Израиля, опубликованное в 2024 году. "В большинстве повествований о войне в Газе война начинается не там, где она началась. Война началась не в Газе. Война началась 7 октября, ровно через 50 лет после того, как Египет и Сирия вторглись в Израиль. Террористы палестинского движения ХАМАС совершили невообразимую резню в Израиле. Они снимали себя в роли героев и праздновали свою кровавую бойню", – написала в статье Герта Мюллер. Активисты обвинили писательницу в "тривиализации геноцида".

Отмена выступления в Кракове возмутила Мюллер. В интервью Die Welt она заявила, что это покушение на свободу слова. Поведение организаторов фестиваля не одобрил и бывший министр культуры Польши Бартломей Сенкевич, который написал на своей странице в социальной сети Facebook: "Это та форма оппортунизма, которой не должно быть места в Польше. ХАМАС не должен править в Кракове. А именно это сделали люди, руководящие этой институцией".