Фильм "Нет другой земли" выходит на стриминговых платформах

Документальный фильм "Нет другой земли", рассказывающий о палестинских семьях из Масафер-Ятта, выйдет на цифровых платформах в США 20 октября. Фильм будет доступен на Apple TV, Amazon, Google Play и YouTube.

Фильм получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в документальной категории, но долгое время не мог найти американского дистрибьютора, пока авторам не удалось подписать контракт с платформой MUBI. Однако вскоре стало известно, что MUBI получила инвестиции в размере 100 миллионов долларов от венчурной фирмы Sequoia Capital, которая также инвестирует в израильскую оборонную промышленность. После этого авторы "Нет другой земли" расторгли контракт с MUBI, заявив, что "возражают против финансовых связей Sequoia с израильской армией и оружейной промышленностью".

«Кроме того, что это неэтично, для нас просто не имело смысла, -- заявил со-режиссёр "Нет другой земли", израильский активист Юваль Авраам. -- Как можно одновременно взять наш фильм, показывающий угнетение палестинцев Израилем, и сотрудничать с компанией, которая вносит вклад в это угнетение».

Все доходы от показа картины должны быть переданы переданы палестинским общинам Масафер-Ятта.

В Израиле против показа фильма выступил министр культуры Мики Зоар, назвав его "саботажем против государства Израиль".