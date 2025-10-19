Хавьер Бардем вступился за бойкот израильской киноиндустрии

Испанский актер Хавьер Бардем, активно поддерживающий бойкот израильской киноиндустрии, заявляет, что эта инициатива не является дискриминацией и не направлена против представителей определенной национальности, расы, религии или пола. Таким образом актер отреагировал на критику инициативы со стороны юристов и крупных кинокомпаний, которые рассматривают призыв организации Film Workers for Palestine бойкотировать израильский кинематограф как дискриминацию по национальному признаку.

"Я хочу, чтобы всё было предельно ясно, – сказал актёр в заявлении CNN. – Мы не дискриминируем никого по признаку национальности, расы, религии или пола. Мы, разумеется, считаем, что любая дискриминация недопустима и не поддерживаем её – об этом мы постоянно напоминаем. Мы выступаем за то, чтобы привлекать к ответственности компании и институты по всему миру, а не отдельных людей, за их соучастие и участие в геноциде палестинского народа в Газе и незаконной оккупации Западного берега".

Напомним, в начале сентября почти 4 тысячи представителей киноиндустрии подписали обращение, в котором пообещали не сотрудничать с израильскими киноинститутами и компаниями, "причастными к геноциду и апартеиду против палестинского народа".

Среди подписавших петицию оказались Йоргос Лантимос, Эмма Стоун, Оливия Колман, Лили Гладстоун, Марк Руффало, Питер Сарсгаард, Гаэль Гарсия Берналь, Риз Ахмед, Хоакин Феникс, Эндрю Гарфилд, Руни Мара, Гай Пирс, Джонатан Глейзер, Тильда Суинтон и многие другие звезды. Призыв к бойкоту осудили крупные голливудские киностудии Paramount и Warner Bros. А организация "Британские адвокаты за Израиль" направили всем кинокомпаниям, работающим в Великобритании, предупреждение, что подобный бойкот является дискриминационным и нарушает "Закон о равенстве". Между тем, группа Film Workers for Palestine заявила, что намерена продолжать бойкот израильской киноиндустрии, несмотря на окончание войны в Газе.