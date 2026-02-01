Греческое отделение BDS призвало участников "Евровидения" бойкотировать конкурс из-за Израиля

Отделение движения BDS в Греции опубликовало открытое письмо, адресованное участникам национального отбора на конкурс "Евровидение" "Sing for Greece" под заголовком "Будьте как Португалия" (где большинство участников заявили, что не поедут на "Евровидение" в знак протеста против допуска Израиля). Авторы письма призывают участников из Греции последовать примеру португальских коллег и поддержать бойкот.

В письме подчеркивается, что Европейский вещательный союз продолжает допускать Израиль к участию в "Евровидении-2026", несмотря на обвинения в "геноциде и военных преступлениях против палестинцев". Авторы заявляют, что конкурс "не существует вне политики" и что участие Израиля якобы способствует "обелению продолжающегося геноцида, этнических чисток и режима апартеида в Палестине".

"Мы призываем вас донести послание человечности, мира и солидарности – либо путём отказа от участия в конкурсе, либо, в случае победы, отказавшись представлять Грецию на "Евровидении-2026". Греческая телерадиокомпания ERT проводит политику обеления геноцида, и артисты не должны следовать её примеру", – говорится в обращении.

Ранее итальянская певица Леванте, одна из участниц фестиваля Сан-Ремо, который также служит национальным отбором на "Евровидение", заявила, что не поедет в Вену в случае победы из-за участия Израиля в конкурсе. В Португалии 13 из 16 участников национального отбора объявили о намерении отказаться от выступления на "Евровидении".