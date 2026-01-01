В Израиле начинает работу стриминг-сервис HBO Max

На израильском телерынке запускается стриминговый сервис от Warner Bros. Discovery – HBO Max. Он будет доступен в Израиле как отдельный сервис и параллельно через израильских провайдеров, в том числе yes (и частично – через другие платформы). Старт для клиентов yes назначен на 13 января 2026 года.

Для зрителей будут доступны два месячных тарифа: Standard за 49,90 шекелей и Premium за 64,90. Спортивные каналы можно будет подключить за дополнительную плату.

Сервис HBO Max впервые запустился в США в 2020 году, а затем стал доступен в Латинской Америке, Европе, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В третьем квартале 2025 года Warner Bros. Discovery сообщила о 128 млн подписчиков HBO Max по всему миру.