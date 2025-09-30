x
Культура

Популярный российский писатель Александр Бушков умер от ковида

Россия
время публикации: 30 сентября 2025 г., 21:57 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 22:15
Популярный российский писатель Александр Бушков умер от ковида
AP Photo/Saurabh Das

Известный российский писатель, автор выходивших огромными тиражами серий остросюжетных детективов, альтернативной истории, фантастики и фэнтэзи Александр Бушков скончался в понедельник, 29 сентября, от осложнений пневмонии в возрасте 69 лет.

Сообщила о смерти писателя его бывшая жена Елена. По словам членов семьи, пневмония развилась в результате заболевания коронавирусом на фоне ишемической болезни сердца.

Александр Бушков жил и работал в Красноярске. Наиболее известные его циклы книг – "Пиранья", "Бешеная", "Антиквар", "Сварог", "Россия, которой не было" и многие другие. Некоторые из произведений Бушкова были экранизированы.

Культура
