Популярный российский писатель Александр Бушков умер от ковида

Известный российский писатель, автор выходивших огромными тиражами серий остросюжетных детективов, альтернативной истории, фантастики и фэнтэзи Александр Бушков скончался в понедельник, 29 сентября, от осложнений пневмонии в возрасте 69 лет.

Сообщила о смерти писателя его бывшая жена Елена. По словам членов семьи, пневмония развилась в результате заболевания коронавирусом на фоне ишемической болезни сердца.

Александр Бушков жил и работал в Красноярске. Наиболее известные его циклы книг – "Пиранья", "Бешеная", "Антиквар", "Сварог", "Россия, которой не было" и многие другие. Некоторые из произведений Бушкова были экранизированы.