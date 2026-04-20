Финляндия может бойкотировать Венецианскую биеннале из-за участия России

Руководство Финляндии не будет присутствовать на Венецианской биеннале в этом году, если российский павильон откроется, как запланировано. Об этом заявило Министерство образования и культуры страны.

В ведомстве подчеркнули, что Россия не должна участвовать в международных культурных событиях "до тех пор, пока продолжается ее агрессивная война против Украины". При этом министр науки и культуры Мари-Леена Талвитие уточнила, что часть финских представителей все же посетит биеннале, чтобы поддержать национальное искусство.

Решение Финляндии стало очередным сигналом усиливающегося давления на организаторов биеннале, которые планируют допустить Россию к участию впервые с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В марте 22 европейских политика, включая представителей Франции и Польши, подписали открытое письмо с призывом не допускать Россию. В документе участие страны названо "глубоко тревожным", а сам павильон – потенциальным инструментом государственной культурной дипломатии.

Ранее в апреле Еврокомиссия также предупредила организаторов, что биеннале может лишиться гранта в размере 2 млн евро на проведение выставки в 2028 году, если не будут устранены возможные нарушения санкций ЕС.

Организаторы биеннале настаивают на своей нейтральности, заявляя, что принимают заявки от всех стран, признанных Италией, и "отвергают любые формы исключения или цензуры в культуре и искусстве".

Российский павильон под названием "Дерево укоренено в небе" должен представить междисциплинарную программу с участием музыкантов, поэтов и художников из разных стран. Его авторы утверждают, что проект призван показать способность культуры выходить за рамки политики и создавать пространство для диалога. Куратором проекта стал представитель президента по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Проект реализуется при координации Российской академии музыки имени Гнесиных. Продюсером проекта является Анастасия Карнеева, соосновательница компании Smart Art и дочь заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Николая Волобуева. Корпорация управляет научно-исследовательскими институтами и промышленными предприятиями, специализируется на военной промышленности и высокотехнологичной продукции. В проекте участвуют 38 молодых музыкантов, поэтов и философов из разных стран мира, в том числе Мали, Бразилии и Мексики.