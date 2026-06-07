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Мир

100 дней войны с Ираном: Трамп изложил свою позицию по войне в Иране и Ливану

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
время публикации: 07 июня 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 21:26
100 дней войны с Ираном: Трамп изложил свою позицию по войне в Иране и Ливану
AP Photo/Mark Schiefelbein

В воскресенье, 7 июня, телеканал NBC показал развернутое интервью президента США Дональда Трампа, записанное два дня назад и посвященное 100 дням, прошедшим с начала войны с Ираном.

В ходе этого интервью Дональд Трамп заявил, что не намерен выводить около 50.000 американских военных из зоны конфликта до его полного завершения. При этом он сказал, что готов рассмотреть отправку военных в Иран для изъятия ядерных запасов, однако предпочел бы решить проблему в рамках соглашения с Тегераном.

Нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи Трамп охарактеризовал как человека "более рационального", чем его отец.

Касаясь ситуации в Ливане, Трамп заявил, что предпочел бы, чтобы Израиль действовал "точечно" против "Хизбаллы", но при этом подчеркнул, что он по-прежнему " на одной волне" с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Он также пообещал, что Ливан не будет включен в краткосрочное соглашение с Тегераном.

Трамп опроверг утверждение, что он нарушил предвыборное обещание не втягивать США в новые войны, и заявил: "Во-первых, я не давал гарантий, что войн не будет. А во-вторых, зачем тогда мне было создавать самую сильную армию в мире?"

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