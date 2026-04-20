Президент Аргентины Хавьер Милей спел на репетиции церемонии зажжения факелов в Израиле

Президент Аргентины Хавьер Милей неожиданно выступил на сцене во время генеральной репетиции церемонии зажжения факелов, которая пройдет в День независимости Израиля.

Милей, прибывший на репетицию, чтобы зажечь факел, присоединился к артистам и исполнил песню "Libre" ("Свободный"), включенную в программу в его честь. Выступление не было запланировано и стало импровизацией. Судя по кадрам, режиссер церемонии Шимон Дери оказался на мгновение растерян и пытался направить президента к месту церемонии.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, наблюдавший за происходящим из зала, также был удивлен происходящим.

Ранее Милей уже исполнял эту песню на сцене – в частности, на рок-концерте в Аргентине перед многотысячной аудиторией.

В рамках визита в Израиль аргентинский президент посетил Стену Плача и подписал соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и в области искусственного интеллекта, а также о запуске прямых авиарейсов в Буэнос-Айрес. В честь его визита один из мостов Иерусалима был подсвечен цветами флагов двух стран.

Ожидается, что Милей примет участие в церемонии на горе Герцля и станет первым иностранным лидером, которому будет предоставлено право зажечь факел в День независимости Израиля.