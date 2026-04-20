Открывается третья Израильская биеннале крафта и дизайна "Труды и дни"
20 апреля в музее Музей Эрец-Исраэль (MUZA) в Тель-Авиве открывается биеннале, проходящее по грани ремесла и искусства. Художники из разных языковых и культурных страт переосмысляют жёсткость разделения жанров и влияний.
Несмотря на заявленные "ремёсла и дизайн" в названии биеннале, на выставке мы видим именно художников и художниц, использующих физические формы для выражения мысли, а также великолепную работу кураторов.
Организаторы, получившие свыше 1500 заявок, создали захватывающую экспозицию, ведущую зрителя разными смысловыми тропинками.
В залах биеннале представлен большой спектр современного крафта из многообразных материалов: керамика, разные виды стекла, несколько языков текстиля, бумага, металл, камень, ready made, тесто, воск, человеческие волосы, сосновые иглы, дерево, кожура фруктов и т.д.
Художники пользуются традиционным и новыми видами визуализации (зачастую работы сопровождает видео): 3D печать, работа с искусственным интеллектом, перформанс.
Биеннале выводит на одну игровую площадку и признанных авторов и молодое поколение художников из разных слоёв израильского общества.
Тема биеннале 2026 года – "Труды и дни" (название поэмы древнегреческого поэта древнегреческого поэта Гесиода) требует ознакомления для более глубокого понимания выставки. Именно "расшифровка" древних посланий дала невероятную свободу художникам, одновременно объединив их посыл.
Текст "Труды и дни" написаны в форме обращения Гесиода к своему брату. "Труды и дни" разделены на несколько частей, каждую из которых будет интересно найти в работах биеннале:
Воззвание к Музам (например современный керамический барельеф Ронит Баранги), Обращение к брату, Рассказ о Прометее и Пандоре
Рассказ о смене веков – Евгения Киршнер и её керамическая урна-колубмарий, каждая ниша содержит расписанный сосуд-описание профессии, покинувшей этот мир
Басня о слабом и сильном, соловье и ястребе
Рассказ о двух городах
Практические советы по достижению достатка
Советы по выбору жены
Прочие советы
Народный календарь
Предыдущая биеннале (2023) была посвящена вопросам человечности и этики. Сегодня художники ищут исцеляющие практики не только в визуальной, но и в процессе создания. Так Эрез Неви пана использует коконы живых шелкопрядов, Лисбет Бигер создаёт самоисцеляющееся стекло, Виктория Шавит Маруди строит дом и сосновых игл, Шарон Лешем Морад лепит доисторических Венер из теста…
Работа кураторов безупречна, выставлять большое количество трёхмерных объектов, правильно используя освещение и пространство – задача сложная.
Программа биеннале "Труды и дни" 2026 состоит из выставок, расположенных в нескольких помещениях, встреч с художниками, мастер-классов и воркшопов, конференций и перформансов в парке музея.
В рамках проекта в музее будут работать Academic Labs – исследовательские лаборатории, приоткрывающие зрителю процесс создания искусства "изнутри".
Некоторые среди объектов, выставленных в залах, накрыты плексигласовыми защитными витринами – это означает, что объект принадлежит коллекции музея, но является произведением мастеров древности. Объект выставлен для рифмы и контраста с работами художников биеннале. Многие сопровождаются видео, где снят процесс создания работы.
Кураторы биеннале "Труды и дни": Генриетта Элиэзер Бруннер, Галит Гаон
Музей Музей Эрец-Исраэль MUZA, расположен по адресу: ул. Хаим Леванон 2, Тель-Авив
