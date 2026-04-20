20 апреля 2026
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Кинокомпания Барака и Мишель Обамы Higher Ground завершает сотрудничество с Netflix

время публикации: 20 апреля 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 09:53
AP Photo/Alex Brandon

Продюсерская компания Барака и Мишель Обамы Higher Ground переходит к независимой модели работы после восьми лет сотрудничества с Netflix. Об этом сообщил бывший президент США Барак Обама.

По его словам, супруги "находятся в процессе перехода к более независимой компании", что позволит им сотрудничать с различными студиями.

Обама сделал это заявление на мероприятии в Филадельфии, где собрались представители медиа, спорта и индустрии развлечений в рамках празднования 250-летия США. На отдельных панелях выступили как Барак, так и Мишель Обама, рассказавшие о деятельности Higher Ground.

Higher Ground заключил контракт с Netflix в 2018 году. В 2024 году стороны продлили партнерство, изменив его формат: компания получила многолетнее соглашение first-look на разработку кино- и телепроектов.

За время сотрудничества Higher Ground выпустила ряд заметных проектов, включая номинированные на "Оскар" фильмы "Растин", "Американская симфония" и документальную ленту "Особый лагерь: Революция инвалидности", а также удостоенную "Оскара" и "Эмми" документальную картину "Американская фабрика".

В последнее время компания начала активнее развивать проекты вне Netflix. В их числе – комедийный сериал HBO "Жизнь Ларри" и проект "В погоне за несчастьем" ("Pursuit of Unhappiness") от Ларри Дэвида и Джеффа Шаффера, премьера которого запланирована на июнь.

