Бывший заложник Элия Коэн написал книгу про 505 дней в плену ХАМАСа

Элия Коэн, похищенный с музыкального фестиваля Нова 7 октября 2023 года и освобожденный по сделке спустя 505 дней плена, написал книгу о пережитом. Рукопись под названием "Переговоры – 505 дней в плену ХАМАСа" скоро выйдет в свет и станет второй книгой свидетельств, написанной бывшим заложником, после бестселлера "Заложник" Эли Шараби.

Книга "Переговоры – 505 дней в плену ХАМАСа" рассказывает историю Элии Коэна, который отправился на фестиваль Нова со своей девушкой Зив Авуд, где собирался сделать ей предложение. Когда началась атака террористов, пара укрылась в бомбоубежище, из которого Коэна похитили вместе с Ором Леви и Хиршем Гольдбергом-Полином. Леви был освобожден по сделке в феврале этого года. Гольдберг-Полин был убит террористами в плену. Зив Авуд удалось избежать плена, спрятавшись под телами убитых в том же бомбоубежище, откуда был похищен Элия. Племянник Зив, 19-летний Амит, и его подруга, 21-летняя Карин, погибли в том же укрытии. Элия Коэн провел в плену 505 дней. Его книга называется "Переговоры – 505 дней в плену ХАМАСа", причем слово "переговоры" приведено на арабском языке: так, как Коэн и другие заложники слышали его на протяжении всего времени плена.

"На глубине пятидесяти метров под землёй, когда его тело было похоже скорее на скелет, чем на живого человека, закованный в цепи, униженный, избитый и часто подвергавшийся беспощадным психическим издевательствам, – описывает рассказанную Коэном историю плена сайт книжной сети "Стеймацки". – Одно его мучители так и не смогли отнять: его внутренний свет. Душу, которая жила, боролась и была благодарна за каждое мгновение жизни".

Вышедшая ранее книга заложника Эли Шараби "Заложник" в июне этого года побила рекорд продаж и стала самым быстро продаваемым бестселлером в Израиле за всю историю. "Заложник" была удостоен награды "Золотая книга". После выхода книги Шараби заявил, что написал ее, "чтобы все поняли, через что мы прошли там и что там переживают те, наши братья из плоти и крови, которые все еще находятся в плену". "Когда узнаешь, что они чувствуют там и через что проходят, уже невозможно перестать думать о них, невозможно перестать страдать и действовать, чтобы вытащить их, чтобы они вернулись домой – а они вернутся домой", – добавил Шараби.