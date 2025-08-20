Даниэла Пик опровергает: Тарантино с семьей не уедут из Израиля

После бури разочарования, которую вызвала новость о переезде режиссера Квентина Тарантино и его семьи из Израиля в Лондон, его жена Даниэла Пик вынуждена была успокоить поклонников. "Нас все время об этом спрашивают, так что хочу уточнить – мы не переезжаем в Великобританию, – написала она. – Суть в том, что две-три недели, которые мой муж должен будет проводить в Лондоне ради работы, мы будем с ним, естественно". Она также добавила: "Нет лучше места, чем дом", – и поставила имоджи с израильским флагом.

Новость о том, что Тарантино увозит семью из Израиля появились после выхода подкаста The Church of Tarantino, в интервью которому режиссер сказал, что его новая пьеса готова, и уже в январе 2026 года начнется работа над постановкой в Лондонском Вест-Энде. Режиссер заявил, что будет активно участвовать в подготовке спектакля, которая займет полтора-два года, и поэтому, вероятно, переберется с семьей в Лондон. Эти слова Тарантино огорчили израильских поклонников режиссера и Даниэлы Пик.

Ранее заядлый холостяк, Тарантино женился на израильской исполнительнице Даниэле Пик в 2018 году на тайной церемонии в Лос-Анджелесе. После свадьбы пара перебралась в Израиль. Здесь родились их двое детей – Лео и Адриана. В интервью подкасту The Church of Tarantino Тарантино рассказал, что сегодня для него на первом плане семья и дети.