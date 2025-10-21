Лидер американской метал-группы отказался извиняться за письмо израильским заложникам

Вскоре после освобождения из хамасовского плена Эвьятара Давида и Гая Гильбоа-Далаля фронтмен американской хэви-метал-группы Avenged Sevenfold Мэтью Чарльз Сандерс, больше известный под творческим псевдонимом M Shadows, записал видеообращение к заложникам. "Я счастлив, что вы дома, – сказал он. – Мы знаем, что вы фанаты Avenged Sevenfold, и очень ценим это. То, что вы пережили, трудно выразить словами – это ужасно".

После публикации видеоролика M Shadows столкнулся с критикой со стороны пропалестинских активистов и сочувствующих – однако отказался "сдавать назад" и заявил в интервью "Rolling Stone", что подписывается под всеми своими словами. "Меня это мало беспокоит, – признался музыкант. – Я просто знаю, что поступил правильно. Я не делал никаких политических заявлений. Речь идёт исключительно о двух людях, которые прошли через ад. Если кто-то с этим не согласен – что ж, видимо, мы никогда с вами ни в чём не согласимся".

Артист также рассказал, что в террористической атаке 7 октября погибли его личные знакомые – "две чудесных невинных девушки". Avenged Sevenfold последний раз выступали в Израиле в 2018 году. По словам M Shadows, он надеется вновь приехать с концертом в страну и сыграть в том числе для Эвьятара Давида и Гая Гильбоа-Далаля. Кроме того, он выразил поддержку Дэвиду Дрейману из группы Disturbed, сталкивающемуся с отменой выступлений в Европе на фоне его неослабевающей поддержки Израиля.

Группа Avenged Sevenfold образовалась в 1999 году в Калифорнии. За четверть века музыканты выпустили 8 полноформатных альбомов и стали лауреатами множества наград профильных изданий, таких как "Kerrang!", "Loudwire" и "Guitar God". В Spotify у Avenged Sevenfold более 11 миллионов слушателей в месяц.