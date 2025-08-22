Неделя в кино: "Арман" – внук Бергмана иронизирует над тем, что высмеивать нетолерантно

На этой неделе фестиваль в Торонто после грандиозного скандала вернул фильм "Дорога между нами: окончательное спасение" Барри Эйверича в программу секции TIFF Docs. Правда, сделал все, чтобы фильм увидело как можно меньше зрителей – всего один показ в 9 вечера 10 сентября. То есть формально фильм в фестивале участвует, как и обещал директор TIFF Кэмерон Бейли, но без показа для прессы (необходимого для продвижения картины и привлечения интереса дистрибьютеров), и всего в одном зале. В тот же день на фестивале пройдет премьера картины Аннемари Джасир "Палестина 36", которая выбрана претендентом на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Палестины. "Палестину 36" дирекция фестиваля не стала прятать ни от зрителей, ни от прессы: картину покажут пять раз в разное удобное для зрителей время, а отдельно будет организован пресс-показ. Для сравнения у израильского фильма "Мама" Ор Синай всего два показа для зрителей и один для прессы.

Между тем, в Лондоне стартовали съемки сериала по книгам Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, а в израильских кинотеатрах к 20-летию выхода фильма на экраны показывают четвертую часть знаменитой франшизы "Гарри Поттер и Кубок Огня". Кстати, на фильм до сих пор стоит ограничение 14+ из-за того, что некоторые сцены могут шокировать и огорчить юных зрителей. О детях и причудливых формах заботы о них взрослых и израильская премьера фильма "Арман" внука Ингмара Бергмана Хальвдана Ульмана Тенделя. Тендель, впрочем, кажется, сделал своей дебютной работой все, чтобы о его родстве с легендарным Бергманом зрители забыли.

Итак, "Арман". В Каннах 2024 года фильм Тенделя получил "Золотую камеру" за лучший дебют, а Европейская киноакадемия назвала его "Открытием года". Критики, между тем, приняли картину недоброжелательно. Вероятно, слава знаменитого деда так завысила ожидания к фильму внука, что разочарование было неизбежно. Ведь Тендель с первых кадров заявляет, что у него свой режиссерский почерк и свои демоны, которым он бросает вызов. Вернее, вызов бросает главная героиня картины – мать-одиночка и актриса Элизабет (великолепная Ренате Реинсве).

Нарушая правила и не особо заботясь о том, что думают о ней другие водители, Элизабет мчится в школу, где учится ее шестилетний сын Арманд. Она готова к битве (холодный макияж, красный плащ, стянутые в пучок прямые волосы), но попадает в абсурдную ловушку, в которой перемешались безумные обвинения шестилетнего ребенка в сексуальном насилии, давно забытый, но тлеющий конфликт с родителями пострадавшего мальчика, формализм школьных чиновников, общественное порицание и просто отчаяние одиночки, сталкивающей с социальным абсурдом и навязываемыми нормами. Фильм Тенделя ломает все принятые сегодня в европейском кино нормы и табу. Уже завязка – предположение, что 6-летний Арман мог изнасиловать в туалете 6-летнего друга Юна, – абсолютно абсурдна и как бы намекает зрителю, что здесь его не будут приучать всегда становиться на сторону слабого, какими бы сомнительными ни были у этого слабого аргументы. Потеющие юная учительница, нервическая завучиха, у которой регулярно идет носом кровь, солидный директор, пугающийся эксцентричной Элизабет, не желающей оставаться в рамках формального разбирательства, стихийно включающийся звук пожарной сигнализации – система изо всех сил пытается поддерживать свою функциональность, следуя по привычной социальной колее (обвинить, приговорить, затравить). Элизабет выламывается из этой системы: то пытаясь докричаться до команды обвинителей, то вдруг начиная истерически хохотать, то танцуя со школьным уборщиком – единственным человеком, который отнесется к ней с искренним сочувствием.

Тендель, кажется, наследует здесь не именитому деду Бергману, а радикалисту Ларсу Фон Триеру с его аккуратным, по линеечке выстроенным миром "Догвилля", в котором аккуратные, социально нормативные граждане аккуратно и по расписанию насилуют случайно заехавшую в город гостью. Триер в своем лучшем фильме убрал стены и перегородки, выпятив прозрачность общественого согласия на насилие. Тендель разместил свой конфликт "одиночка против общественного насилия" в стенах школы – первого института, в котором ребенок сталкивается с безжалостным социумом. Элизабет бьется об эти стены, как пойманная в клетку птица. А когда за окном разразится гроза, все персонажи "Армана" по очереди выбегут на улицу из удушливой сумеречной коробки школы, чтобы вдохнуть хоть глоток призрачной свободы.