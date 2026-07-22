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Культура

Сериал "Шесть нулей" будет адаптирован для арабской аудитории

Израильское Кино
Сериал
время публикации: 22 июля 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 14:43
Писатель и драматург Саид Кашуа
Nati Shohat/Flash90.

Писатель и драматург Саид Кашуа работает над сценарием нового сериала для арабоязычного телеканала МАКАН 33 – адаптацией популярного израильского сериала "Шесть нулей" корпорации "Кан". Об этом сообщает издание Walla.

Оригинальный проект был создан сценаристкой Ноей Орен, поставлен режиссером Ниром Бергманом и вышел на телеканале "Кан 11" три года назад. Режиссером новой версии станет Самех Зуаби. В актерский состав вошли Хишам Сулейман, Асиль Фархат, Амир Хури, Анат Хадид, Ихаб Салама и Ватан Абд аль-Гани. В настоящее время уже начались первые съемки сериала.

Оригинальная комедийная драма рассказывала историю шести израильтян, неожиданно выигравших крупную денежную сумму. Среди героев – помолвленная пара с юга страны, пожилые супруги из кибуца, владелец кафе из Гиватаима и бухгалтер из Тель-Авива, страдающий социальной тревожностью. По сюжету, согласно новому вымышленному закону, прежде чем получить выигрыш, победители обязаны пройти специальный курс подготовки к жизни миллионеров. На протяжении восьми недель они встречаются на совместных семинарах, и лишь успешно завершив программу, получают доступ к своим деньгам.

Пока не сообщается, насколько новая адаптация будет следовать сюжету оригинала и какие изменения внесут Саид Кашуа и Самех Зуаби. Работа над проектом уже началась.

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