Трамп установил в Белом доме статую третьего президента США

Президент США Дональд Трамп распорядился установить в Розовом саду Белого дома полноразмерную бронзовую статую Томаса Джефферсона. Как сообщает The Washington Post, это уже пятая скульптура, появившаяся на территории президентской резиденции во время его второго срока.

Автором памятника стал американский скульптор Джордж Ландин. Он изобразил третьего президента США и главного автора Декларации независимости сидящим за работой над историческим документом 1776 года. Ранее Ландин также создал статую самого Трампа с поднятым кулаком – в память о покушении на политика во время президентской кампании 2024 года. Эта работа установлена в гольф-клубе Trump International Golf Club во Флориде.

Новая скульптура Джефферсона дополнила уже существующую экспозицию Розового сада, где ранее появились памятники Джорджу Вашингтону, Бенджамину Франклину, Александру Гамильтону и участникам Войны за независимость США. По данным издания, последние три скульптуры предоставлены во временное пользование консервативным меценатом и коллекционером Харланом Кроу.

Установка памятника стала частью более широкой кампании Трампа по увековечению американских отцов-основателей. Она рассматривается как реакция на массовый демонтаж памятников деятелям Конфедерации и другим историческим фигурам, связанным с рабством и расизмом, который начался после протестов 2020 года, вызванных гибелью Джорджа Флойда.

Председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший поддержал инициативу президента, заявив, что Трамп стремится "демонстрировать американское величие и людей, которые его олицетворяют". По его мнению, после событий 2020 года страна утратила значительную часть своего исторического наследия.

При этом выбор именно Томаса Джефферсона остается предметом споров. Несмотря на его ключевую роль в создании Декларации независимости, историки напоминают, что он владел сотнями рабов, что противоречит знаменитой фразе из документа о том, что "все люди созданы равными".

Сам Джордж Ландин в интервью The New York Times признал неоднозначность фигуры Джефферсона, но отметил, что без него "Америки, возможно, не существовало бы".