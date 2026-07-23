Даррен Аронофски привлекает $15 млн для своей ИИ-студии

Режиссер Даррен Аронофски ("Кит", "Черный лебедь", "Реквием по мечте") привлекает 15 миллионов долларов для развития своей студии Primordial Soup, специализирующейся на создании фильмов и контента с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщаетThe Hollywood Reporter, компания Primordial Soup Labs подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для привлечения инвестиций. На данный момент студии уже удалось собрать более 11 миллионов долларов, а первые вложения поступили 1 июля.

Официально не сообщается, на что именно пойдут средства, однако на сайте компании открыты вакансии руководителя студии, генеративных художников, специалистов по социальным сетям и других сотрудников. Согласно описанию одной из вакансий, студия планирует заниматься не только полнометражными фильмами и сериалами, но и рекламными проектами, а также контентом для цифровых платформ, созданным с помощью ИИ.

Primordial Soup была основана Аронофски чуть больше года назад под девизом "Make soup, not slop" ("Делайте суп, а не безвкусную мешанину"). Студия сотрудничает с Google DeepMind, используя ее инструменты для создания новых форм кинематографа. В 2025 году на фестивале "Трайбека" состоялась премьера первого проекта этого партнерства – 45-минутного фильма "Ancestra", снятого режиссером Элизой Макнитт при продюсерском участии Аронофски.

Сам режиссер неоднократно заявлял, что видит в искусственном интеллекте прежде всего инструмент для рассказывания историй, а не замену кинематографистам.

Вместе с тем эксперименты Аронофски с ИИ уже вызывали неоднозначную реакцию. Зимой он представил серию короткометражных фильмов "В этот день", в которых исторические личности были воссозданы с помощью искусственного интеллекта. Проект подвергся критике из-за неестественной визуализации персонажей. Позже режиссер изменил концепцию и выпустил аниме-версию одного из эпизодов, где Томас Джефферсон сражается на боксерском ринге с королем Георгом III.