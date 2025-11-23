"Евровидение" меняет правила голосования. Вероятно, из-за Израиля

Европейский вещательный союз опубликовал новые правила "Евровидения", включающие добавление голосования жюри в полуфиналах, ограничение зрительских голосов до десяти на человека и возможность аннулировать "аномальные" голосования. Израиль никак не упоминается в официальном объявлении организаторов конкурса, однако совершенно очевидно, что перемены в системе голосования продиктованы обрушившейся на "Евровидение" критикой в прошлом году. Тогда израильская участница Юваль Рафаэль заняла первое место в зрительском голосовании, и только антиизраильское голосование жюри не дало ей занять первое место в конкурсе. Неожиданная победа в зрительском голосовании израильтянки вызвала шквал критики "Евровидения".

Что именно изменится: в обоих полуфиналах будут голосовать не только зрители, но и жюри. А количество голосов одного зрителя будет ограничено десятью (ранее было 20). Кроме того, Европейский вещательный союз объявил, что если будет обнаружено "аномальное" голосование из определенного места или в пользу определенной страны, оно будет аннулировано. Как будет определяться эта "аномальность", неизвестно.