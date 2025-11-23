x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 11:00
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

"Евровидение" меняет правила голосования. Вероятно, из-за Израиля

Евровидение-2026
время публикации: 23 ноября 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 10:06
Юваль Рафаэль на конкурсе "Евровидение"
AP Photo/Martin Meissner

Европейский вещательный союз опубликовал новые правила "Евровидения", включающие добавление голосования жюри в полуфиналах, ограничение зрительских голосов до десяти на человека и возможность аннулировать "аномальные" голосования. Израиль никак не упоминается в официальном объявлении организаторов конкурса, однако совершенно очевидно, что перемены в системе голосования продиктованы обрушившейся на "Евровидение" критикой в прошлом году. Тогда израильская участница Юваль Рафаэль заняла первое место в зрительском голосовании, и только антиизраильское голосование жюри не дало ей занять первое место в конкурсе. Неожиданная победа в зрительском голосовании израильтянки вызвала шквал критики "Евровидения".

Что именно изменится: в обоих полуфиналах будут голосовать не только зрители, но и жюри. А количество голосов одного зрителя будет ограничено десятью (ранее было 20). Кроме того, Европейский вещательный союз объявил, что если будет обнаружено "аномальное" голосование из определенного места или в пользу определенной страны, оно будет аннулировано. Как будет определяться эта "аномальность", неизвестно.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 10 ноября 2025

Гендиректор Австрийской ассоциации Израилю: "Вы – неотъемлемая часть Евровидения в Австрии"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 ноября 2025

Йоав Гинай назначен консультантом на отборе песни, которая представит Израиль на "Евровидении"