Умер американский дирижер Майкл Тилсон Томас

В Сан-Франциско в возрасте 81 года умер американский дирижер, композитор и пианист Майкл Тилсон Томас, сообщает Associated Press. В 2021 году у него была диагностирована опухоль мозга. В феврале 2025 года он сообщил, что болезнь вернулась, а в апреле того же года провел свой последний концерт с Симфоническим оркестром Сан-Франциско.

Тилсон Томас был одним из самых известных американских дирижеров своего поколения. Он руководил оркестрами в Буффало, Майами, Лондоне и Сан-Франциско, основал New World Symphony в Майами и 25 лет был музыкальным руководителем Симфонического оркестра Сан-Франциско. За свою карьеру он получил 39 номинаций на Grammy и 12 раз становился лауреатом премии. В 2019 году был удостоен Kennedy Center Honors.