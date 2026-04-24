24 апреля 2026
|
последняя новость: 13:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

18-летняя Анджелина Хан Хикс планировала теракт в синагоге Хьюстона, чтобы "убить максимум евреев"

США
Синагога
Антисемитизм
Террористы
время публикации: 24 апреля 2026 г., 12:07 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 12:16
18-летняя Анджелина Хан Хикс планировала теракт в синагоге Хьюстона, чтобы "убить максимум евреев"
AP Photo/Ted Shaffrey (Иллюстрация)

В Северной Каролине арестована 18-летняя Анджелина Хан Хикс: ей предъявлены обвинения в планировании автомобильного теракта против еврейской общины в Хьюстоне. По данным ордера на арест, Хикс планировала направить автомобиль на синагогу с целью "убить как можно больше евреев".

В среду, 22 апреля, синагога Beth Israel и дневная еврейская школа Shlenker были закрыты после получения угроз. Помощник окружного прокурора Алан Мартин сообщил информационному агентству Associated Press о конкретных предупреждениях о подготовке теракта против синагоги.

Во вторник антитеррористическая группа ФБР начала расследование после получения сигнала о готовящемся теракте, расследование велось на федеральном уровне, поскольку подозреваемая в настоящий момент проживает в другом штате.

Пока не установлен мотив, по которому Хикс выбрала синагогу, расположенную примерно в 1000 милях от ее дома в Северной Каролине, однако стало известно, что когда Анджелина Хан Хикс была несовершеннолетней, ей были предъявлены обвинения в округе Харрис, штат Техас.

Fox News указывает, что расследование по этому делу продолжается: предположительно, Хикс планировала теракт вместе с двумя подозреваемыми мужчинами, которых указывают по именам "Тиган и Энджел", они пока не найдены.

Хикс должна предстать перед окружным судом округа Дэвидсон 13 мая. Залог установлен в размере 10 миллионов долларов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
