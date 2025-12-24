Героиня фильма "8 октября" подала в суд на университет Калифорнии: не защитил от антисемитизма

Президент студенческого самоуправления Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) Тесса Векслер подала иск против регентов университета Калифорнии и самого вуза, обвинив университет в том, что он фактически не вмешивался, когда после её публичной поддержки Израиля она столкнулась с волной ненависти и угроз.

Векслер – одна из героинь документального фильма Вэнди Сакс "8 октября", который рассказывает о волне антисемитизма, поднявшейся в университетских кампусах после атаки терроирстов ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. 8 октября Векслер написала в социальной сети Instagram, что она поддерживает "еврейскую общину" и "народ Израиля", после чего получила волну обвинений в "поддержке геноцида".

В иске утверждается, что университет был обязан реагировать на преследование в рамках собственной антидискриминационной политики – расследовать дискриминацию по религиозному признаку и предпринимать меры для её прекращения. По версии истца, Векслер обращалась к администрации официально, но реакция была недостаточной. Среди эпизодов, описанных в материалах дела, – плакаты на кампусе с персональными угрозами и призывами "убрать сионистов из офиса", а также попытка инициировать отзыв Векслер с должности, которая в итоге провалилась.

Адвокат Векслер Эрик Джордж в поданных документах заявляет, что университет не обеспечил его подопечной защиту и, напротив, действия представителей университета "усугубили ситуацию".

Это уже не первый иск, поданный против университетов, которые допустили антисемитских акции в своих кампусах. Ранее студенты Гарварда еврейского происхождения подали иск против университета, обвиняя руководство вуза в превращение его в "цитадель бесчинствующего антисемитизма". Также два студента еврейского происхождения из университета DePaul в Чикаго подали судебный иск против учебного заведения, заявив о его неспособности защитить их от антисемитеского нападения. Кроме того, организация "StandWithUs for Legal Justice" вместе с двумя студентами-евреями подала иск в окружной суд штата Массачусетс против Массачусетского технологического института, обвиняя учебное заведение в том, что оно закрывает глаза на разгул антисемитизма и создает враждебную среду для еврейских и израильских студентов.

А Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе был вынужден заключить соглашение на 6 млн. долларов с еврейскими студентами и преподавателем, которые утверждали, что пропалестинские протестующие блокировали им доступ к занятиям. Также Управление по гражданским правам при Министерстве образования США выпустило разъяснения о том, что дискриминация в отношении еврейских студентов подпадает под федеральную защиту гражданских прав.