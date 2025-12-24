Бывший заложник Алон Оэль выступит с благотворительным концертом в Тель-Авиве

Пианист Алон Оэль, недавно освобожденный после 738 дней плена террористической организации ХАМАС, даст специальный благотворительный концерт 9 февраля 2026 года в Hangar 11 в Тель-Авиве.

Аккомпанировать ему будет группа, в которой сыграют младший брат Алона Ронен, клавишник Эран Мительман, басист Ади Ар-Цви, барабанщица Керен Таферберг. Продюсер концерта Амос Бен-Давид.

Все вырученные средства от концерта будут направлены в фонд реабилитации Оэля, который пострадал во время атаки террористов ХАМАСа 7 октября 2023 года и не получал медицинское лечение в течение двух лет плена.

В концерте также примут участие (на волонтёрских началах) Идан Амеди, Авитар Банай, Алон Эдер, Гай Мизрахи, Галь Торен, Марина Максимилиан, Monica Sex, Каролина и Шломи Шабан.

24-летний Оэль рассказал, что мечтал "отпраздновать жизнь" с любимыми музыкантами, чьи песни поддерживали его в период плена. "Мне важно показать всем, что свет побеждает тьму", – отметил он.