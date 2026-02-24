Том Хэнкс сыграет президента Авраама Линкольна в фильме "Линкольн в бардо"

Двукратный обладатель премии "Оскар" Том Хэнкс впервые сыграет президента США – 16-го главы государства Авраама Линкольна в новом проекте студии Starburns Industries – гибриде игрового кино и стоп-моушен-анимации "Линкольн в бардо". Лента основана на бестселлере The New York Times "Lincoln in the Bardo" писателя Джорджа Сондерса, удостоенного Букеровской премии в 2017 году.

В центре сюжета – трагедия, постигшая Авраама Линкольна и его попытки с ней справиться: в 1862 году 11-летний сын президента Уильям умер. По сообщениям местных СМИ, Линкольн много раз приходил в крипту сына, чтобы обнять его тело.

История разворачивается на кладбище Джорджтауна, где дух мальчика "застрял" между мирами, а его отец, разрываемый горем, приходит к гробнице ночью.Слово "бардо" в данном случае позаимствовано из буддизма и означает существование между миром живых и миром мертвых.

Режиссером и сопродюсером ленты вместе с сами Хэнксом стал номинант на "Оскар" Дьюк Джонсон ("Аномализа"). Адаптацией романа в сценарий занимается сам Джодж Сондерс адаптирует.

Съемки стартуют в ближайшие месяцы в Лондоне. Создатели обещают уникальное визуальное решение: живые актеры будут сочетаться с кукольной анимацией, чтобы передать мистическую атмосферу происходящего.