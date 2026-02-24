x
24 февраля 2026
24 февраля 2026
Культура

В последнем фильме с Алоном Абутбулем его заменит звезда сериала "Заложники"

время публикации: 24 февраля 2026 г., 09:28 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 09:28
В последнем фильме с Алоном Абутбулем его заменит звезда сериала "Заложники"
Miriam Alster/FLASH90

Через полгода после трагической гибели Алона Абутбуля съемочная группа завершает работу над его последним фильмом "Когда падают облака". Об этом сообщает издание Mako.

Сейчас в горах Грузии проходят дополнительные съемки: роль профессора Ноа Сапира, которого играл Абутбуль, доиграет актер Ишай Голан, который выступит "телесным дублером". Он будет снят с таких ракурсов, чтобы на этапе пост-продакшна монтажеры могли наложить лицо Абутбуля и сохранить цельность образа.

Фильм Матана Портного и Кеата Финкеля рассказывает историю уважаемого израильского ученого, получающего загадочное письмо и сломанный велосипед – последнюю улику к гибели сына во время бури. Основную часть картины команда отсняла весной прошлого года в Непале, на высоте около 4 000 м, причем в условиях практически полного отсутствия связи. Вместе с Абутбулем на площадке работали Ясмин Айун и Лейб Левин.

Алон Абутбуль скончался в июле 2025 года в возрасте 60 лет: выйдя из моря на пляже Хоф-а-Боним, он почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер, несмотря на усилия врачей "Маген Давид Адом".

Премьера картины запланирована на конец 2026 года.

Культура
