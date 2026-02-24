В последнем фильме с Алоном Абутбулем его заменит звезда сериала "Заложники"
Через полгода после трагической гибели Алона Абутбуля съемочная группа завершает работу над его последним фильмом "Когда падают облака". Об этом сообщает издание Mako.
Сейчас в горах Грузии проходят дополнительные съемки: роль профессора Ноа Сапира, которого играл Абутбуль, доиграет актер Ишай Голан, который выступит "телесным дублером". Он будет снят с таких ракурсов, чтобы на этапе пост-продакшна монтажеры могли наложить лицо Абутбуля и сохранить цельность образа.
Фильм Матана Портного и Кеата Финкеля рассказывает историю уважаемого израильского ученого, получающего загадочное письмо и сломанный велосипед – последнюю улику к гибели сына во время бури. Основную часть картины команда отсняла весной прошлого года в Непале, на высоте около 4 000 м, причем в условиях практически полного отсутствия связи. Вместе с Абутбулем на площадке работали Ясмин Айун и Лейб Левин.
Алон Абутбуль скончался в июле 2025 года в возрасте 60 лет: выйдя из моря на пляже Хоф-а-Боним, он почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер, несмотря на усилия врачей "Маген Давид Адом".
Премьера картины запланирована на конец 2026 года.