В возрасте 60 лет умер телеведущий Александр Олейников

В возрасте 60 лет умер телеведущий и режиссер Александр Олейников. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Об этом российские СМИ сообщили со ссылкой на близких артиста.

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. С 1985 он работал на телевидении. В 1993 г. Олейников пришел на телеканал ТВ-6. В 2001 г. стал членом Академии российского телевидения, но в апреле того же года покинул ТВ-6 после перехода туда коллектива НТВ. С мая по октябрь 2001 г. Олейников работал генеральным продюсером НТВ, участвуя в запуске новых программ, а также занимал должность программного директора до марта 2002 г.

В 2002 г. перешел на канал "Россия", где курировал программы "Доброе утро, Россия!" и "Вести+", а затем работал как независимый продюсер. С 2006 по 2012 г. занимал пост генерального продюсера телеканала ТВЦ.

В 2013 г. был соведущим третьего сезона шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале".

Олейников выступил продюсером и сценаристом множества российских фильмов и сериалов. В его фильмографии представлены документальные ленты ("Ледовая коррида Валерия Харламова", "Алексей Смирнов. Две славы солдата и актера"), мелодрамы ("Моя любимая свекровь"), военные ("Военная разведка") и криминальные сериалы ("Граф Крестовский"), а также полнометражные комедии, такие как "Любовь-морковь" и "Приключения чокнутого профессора".

В 2020 г. Олейников выступил генеральным продюсером второй части сериала "Детектив на миллион", а также драмы "Стажеры".