x
24 мая 2026
|
последняя новость: 10:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 10:35
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Во Дворце съездов нацистской партии в Нюрнберге открылся Музей НСДАП

Музеи
Германия
время публикации: 24 мая 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 09:14
Берлин, 1932
Bundesarchiv

Во Дворце съездов нацистской партии в Нюрнберге после пятилетней реконструкции начал работу обновленный музей "Нюрнберг и нацистские партийные съезды". Экспозиция работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на осень 2026 года.

Музей разместился в северном крыле грандиозного, но так и не достроенного Дворца съездов НСДАП, одного из крупнейших архитектурных проектов нацистской эпохи. Экспозиция полностью переосмыслена: представлено около 500 подлинных документов, 250 предметов и сотни визуальных материалов, однако сами артефакты не превращены в "культовые" объекты. Флаги аккуратно сложены, символика демонтирована и помещена в витрины – таким образом кураторы подчеркивают дистанцию и критическое отношение к идеологии Третьего рейха.

Среди целей экспозиции организаторы подчеркивают обучение медиаграмотности и критическому мышлению на фоне распространяющихся в социальных сетях фейков и исторических манипуляций.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook