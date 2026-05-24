Во Дворце съездов нацистской партии в Нюрнберге открылся Музей НСДАП

Во Дворце съездов нацистской партии в Нюрнберге после пятилетней реконструкции начал работу обновленный музей "Нюрнберг и нацистские партийные съезды". Экспозиция работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на осень 2026 года.

Музей разместился в северном крыле грандиозного, но так и не достроенного Дворца съездов НСДАП, одного из крупнейших архитектурных проектов нацистской эпохи. Экспозиция полностью переосмыслена: представлено около 500 подлинных документов, 250 предметов и сотни визуальных материалов, однако сами артефакты не превращены в "культовые" объекты. Флаги аккуратно сложены, символика демонтирована и помещена в витрины – таким образом кураторы подчеркивают дистанцию и критическое отношение к идеологии Третьего рейха.

Среди целей экспозиции организаторы подчеркивают обучение медиаграмотности и критическому мышлению на фоне распространяющихся в социальных сетях фейков и исторических манипуляций.